Переможець "Танців" Артур Логай розчулив новорічною фотосесією з дружиною і сином
Джерело:інстаграм Артура Логая
Після перемоги на "Танцях з зірками" про Артура Логая заговорила вся країна, а він і не проти такої публічності. Зірка не приховує свою сім'ю й радо позує з нею у новорічній фотосесії.
Якщо у фільмах і серіалах Артур Логай грає переважно bad guy (поганих хлопців – 24 канал), то в реальному житті він люблячий батько та чоловік. Так, напередодні закордонної відпустки зіркова сім'я знялась у новорічній фотосесії, розчуливши милими кадрами з сином Левом.
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Новорічна фотосесія Артура Логая з сім'єю
Для зйомки вони обрали своєрідні family look у карамельних тоннах. Тріумфатор "Танців з зірками" позував у верблюжому светрі та світлих штанах. Тоді як його дружина Євгенія підібрала в'язану кофту з бантом-краваткою та широкі шовкові штани. Маленького Лева одягли в образ, що нагадував татів.
З Різдвом. Коли б ви не відзначали це свято, пам'ятайте, про що цей день. Про народження добра й любові в серцях,
– зворушливо підписав світлину Артур Логай.
У кадрі сім'я почувається розкуто та поводиться щиро – вони регочуть, корчать кумедні гримаси, обіймаються та цілуються.
Артур Логай з дружиною і сином Левом / Фото з інстаграму переможця "Танців"
Артур Логай з дружиною і сином Левом / Фото з інстаграму Євгенії
Артур Логай з дружиною і сином Левом / Фото з інстаграму фотографа
Артур Логай з дружиною і сином Левом / Фото з інстаграму фотографа
Артур Логай з дружиною і сином Левом / Фото з інстаграму фотографа
Чуттєві фото Артура Логая з дружиною і сином розчулили мережу. У коментарях їх засипали компліментами:
- "Які ж ви красиві, всього найкращого вашій сім'ї";
- "Ви неймовірна родина";
- "Ви дуже круті, будьте щасливі";
- "Щастя вашій сім'ї".