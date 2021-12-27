Ексучасниця "ВІАГри" Санта Дімопулос як ніхто інший в українському шоу-бізі любить люксові бренди, такі як Dior, Chanel, Prada, Louis Vuitton та інші. Небайдужа знаменитість і до ювелірних виробів. Чоловік знає її слабкість до діамантів, тому на свята робить дуже дорогі подарунки.

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Які подарунки дарують Санті Дімопулос на Новий рік

Наприклад, минулого року ексспівачка хотіла під ялинку кольє від ювелірного дому Cartier й отримала його. Тут варто зазначити, що вартість прикрас у французькому бутіку стартує від тисячі доларів – 27 тисяч гривень.

Він зідзвонюється з моїми друзями, дізнається, що мені хочеться. Я завжди отримую конкретно те, що хочу. Минулого року кольє Cartier дуже гарне,

– розповіла Санта Дімопулос.

Санта Дімопулос з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Нагадаємо, Ігор Кучеренко – співзасновник мережі спортивних клубів SportLife, співвласник будівельної компанії "Новаполіс", керівник фонду VEK Capital Partners та засновник компанії MPG Global, яка спеціалізується на видобутку золота.

Як сім'я Санти Дімопулос святкує Новий рік

Для переможниці "Танців з зірками" Новий рік – це сімейне свято, тому вона "відзначає по-домашньому" – з чоловіком і дітьми. Щоправда, для новорічного настрою сніг їй не потрібен. Цього року, приміром, родина летить на місяць у Дубай, бо "скучила за сонцем".

Попри те, що 31 грудня та 7 січня Санта Дімопулос проведе в ОАЕ, дім до свят вона все ж прикрасила. Щось ексспівачка робила сама, а з чимось їй допомогли професійні декоратори.

"На вулиці багато ялинок, всередині, у кожній кімнаті ялинки – у Дені, у Софії. І ми залишили одну ялинку на вулиці, яку ми родиною маємо прикрасити днями", – ділиться Дімопулос.