Если в фильмах и сериалах Артур Логай играет преимущественно bad guy (плохих парней), то в реальной жизни он порядочный человек и любящий отец. Так, накануне заграничного отпуска звездная семья снялась в новогодней фотосессии, умилив милыми кадрами с сыном Львом.
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Новогодняя фотосессия Артура Логая с семьей
Для съемки они выбрали своеобразные family look в карамельных тоннах. Триумфатор "Танцев со звездами" позировал в верблюжьем свитере и светлых штанах. Тогда как его жена Евгения подобрала вязаную кофту с бантом-галстуком и широкие шелковые брюки. Маленького Льва одели в образ, напоминавший папин.
С Рождеством. Когда бы вы ни отмечали этот праздник, помните, о чем этот день. О рождении добра и любви в сердцах,
– трогательно подписал Артур Логай.
Эти фото доказывают, что в семье актера действительно царит добро и любовь. В кадре они чувствуют себя раскованно и ведут себя искренне – хохочут, корчат смешные гримасы, обнимаются и целуются.
Артур Логай с женой и сыном Львом / Фото из инстаграма победителя "танцев"
Артур Логай с женой и сыном Львом / Фото из инстаграма Евгении
Артур Логай с женой и сыном Львом / Фото из инстаграма фотографа
Артур Логай с женой и сыном Львом / Фото из инстаграма фотографа
Артур Логай с женой и сыном Львом / Фото из инстаграма фотографа
Чувственные фото Артура Логая с женой и сыном умилили сеть. В комментариях их засыпали комплиментами:
- "Какие же вы красивые, всего наилучшего вашей семье";
- "Вы невероятная семья";
- "Вы очень круты, будьте счастливы";
- "Счастье вашей семьи".