Якщо у фільмах і серіалах Артур Логай грає переважно bad guy (поганих хлопців – 24 канал), то в реальному житті він порядний чоловік і люблячий батько. Так, напередодні закордонної відпустки зіркова сім'я знялась у новорічній фотосесії, розчуливши милими кадрами з сином Левом.

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Новорічна фотосесія Артура Логая з сім'єю

Для зйомки вони обрали своєрідні family look у карамельних тоннах. Тріумфатор "Танців з зірками" позував у верблюжому светрі та світлих штанах. Тоді як його дружина Євгенія підібрала в'язану кофту з бантом-краваткою та широкі шовкові штани. Маленького Лева одягли в образ, що нагадував татів.

З Різдвом. Коли б ви не відзначали це свято, пам'ятайте, про що цей день. Про народження добра й любові в серцях,

– зворушливо підписав світлину Артур Логай.

Ці фото доводять, що в сім'ї актора справді панує добро й любов. У кадрі вони почуваються розкуто та поводяться щиро – регочуть, корчать кумедні гримаси, обіймаються та цілуються.

Артур Логай з дружиною і сином Левом / Фото з інстаграму переможця "Танців"

Артур Логай з дружиною і сином Левом / Фото з інстаграму Євгенії

Артур Логай з дружиною і сином Левом / Фото з інстаграму фотографа

Артур Логай з дружиною і сином Левом / Фото з інстаграму фотографа