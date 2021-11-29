Анна Кареліна – переможниця проєкту "Танці з зірками": чим відома партнерка Логая

Згідно з результатами голосування глядачів, переможцями шоу "Танці з зірками" 2021 стали Артур Логай та Анна Кареліна. Під час шоу неймовірну підтримку для Артура складала саме Аліна, оскільки допомагала вчити з іншими хореографами проєкту усі танці. Що відомо про Кареліну – читайте у матеріалі.

У проєкті "Танці з зірками" за перемогу боролись три пари: Артур Логай та Анна Кареліна, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук та Ольга Харлан і Дмитро Дікусар. Але першість у 2021 році вибороли кіноактор з відомого фільму "Моя улюблена Страшко" Артур Логай та хореограф-постановник Анна Кареліна.

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Пропонуємо дізнатись, яким був творчий шлях партнерки Аліни до проєкту і як вона відзначилась на шоу.

Що відомо про Анну Кареліну

Про життя висхідної зірки української хореографії відомо небагато. Танцюристка Анна народилась у невеликому селищі на Волині – Турійськ. До проєкту жінка викладала хореографію у Київському національному університеті культури і мистецтв. Разом зі своїми підопічними брала участь у багатьох конкурсах. Також Анна обожнює подорожувати і відвідала чимало країн.

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Анна має партнера Олександра, з яким перебуває у шлюбі з 3 липня 2020 року.



Анна Кареліна з чоловіком / Фото з інстаграму жінки

Щодо проєкту, то Кареліна зізнавалась, що одразу відчула, що має зв'язок з Артуром, і що більше інших учасників біля себе не бачить. Те ж саме казав про неї Артур. На початку шоу він познайомив з Анною свою дружину Євгенію, оскільки хотів уникнути на майбутнє ревнощів. Артур розповідав, що завдячує Анні весь свій здобуток на проєкті.

Я обрав Аню й ні на секунду після цього не пошкодував. З кожним тижнем я розумію, що вона одна на мільйон, більше нікому так не пощастило. Моя партнерка дивовижна, добра й чуйна дівчина,

– казав в інтерв'ю 24 каналу Артур Логай.



Анна Кареліна на проєкті "Танці з зірками" / Фото з інстаграму жінки

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