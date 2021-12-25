"Україна має талант": Артем Фесько переміг у масштабному шоу

У 10, фінальному випуску "Україна має талант", глядачі обрали переможця проєкту. Ним став Артем Фесько.

Проєкт "Україна має талант" дійшов до грандіозного завершення. Упродовж 9 ефірів глядачі мали можливість спостерігати за дивовижними та незвичними можливостями учасників. З 11 фіналістів нарешті було обрано найталановитішого українця, вміння якого підкорило всіх.

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Найбільше глядачів підкорив талант Артема Феська. Що на кастингах, що у фіналі він вражав неймовірним вокалом.

"Україна має талант" фінал: виступ Артема Феська

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Що відомо про переможця

14-річний хлопчик з села Попільня володіє приголомшливими вокальними даними. Він змалку відчував шалену любов до музики. Юнак почав займатися співом, а його вчителькою стала бабуся. Вона є найбільшою підтримкою Артема, адже з батьком він не спілкується.

Ще у кастингу вокаліст здивував глядачів та згодом здобув неймовірну популярність. Відео з його виступу набрало понад 3 мільйони переглядів на ютубі.

Але юнак здивував і в фіналі проєкту, заспівавши композицію Ave Maria. "Космічний" виступ підлітка підняв всіх суддів, залу та підкорив глядачів.