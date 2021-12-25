Проект "Україна має талант" дошел до грандиозного завершения. За 9 эфиров зрители имели возможность наблюдать за удивительными и необычными возможностями участников. Из 11 финалистов наконец был избран самый талантливый украинец, умение которого покорило всех.

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Наибольшие зрители покорили талант Артема Феська. Что в отливках, что в финале он поразил невероятным вокалом. "Україна має талант" финал: выступ Артема Феська

К слову Україна має талант 2021: какие финалисты будут поражать зрителей в прямом эфире

Что известно о победителе

14-летний мальчик из села Попильня имеет потрясающие вокальные данные. Он чувствовал сумасшедшую любовь к музыке. Юноша начал заниматься пением, а его учителем стала бабушка. Она самая большая поддержка Артема, потому что мальчик не общается со своим отцом.

Даже в кастинге вокалист удивил зрителей и впоследствии приобрел невероятную популярность. Видео из его выступа набрало более 3 миллионов видов на ютубе.

Но молодой человек удивил и в финале проекта, спев композицию Ave Maria. Космические возможности подняли всех судией, зал и зрителей.