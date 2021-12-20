За дев'ять тижнів кастингів шоу "Україна має талант" судді Ксенія Мішина, Сергій Притула та Євген Кот дали "квитки" у наступний відбір шоу аж 110-м учасникам! Лише 11 з них отримали шанс потрапити у єдиний прямий ефір проєкту. Хто вони – дивіться далі.
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Фіналісти шоу Україна має талант 2021
Mind2Mind
Україна має талант 2021: виступ Mind2Mind
Михайло Макаров
Україна має талант 2021: виступ Михайла Макарова
Наталія Лебердюк та Денис Матросов
Україна має талант 2021: виступ Наталії Лебердюк та Дениса Матросова
Ельдар Юлдашев
Україна має талант 2021: виступ Ельдара Юлдашева
Євген та Влада
Україна має талант 2021: виступ Єлизавети Крутікової
Єлизавета Крутікова
Україна має талант 2021: виступ Єлизавети Крутікової
Гурт Zapal
Україна має талант 2021: виступ гурту Zapal
Артем Галіс
Україна має талант 2021: виступ Артема Галіса
Дмитро Політов
Україна має талант 2021: виступ Дмитра Політова
Скочко Станіслав
Україна має талант 2021: виступ Станіслава Скочка
Артем Фесько
Україна має талант 2021: виступ Артема Феська