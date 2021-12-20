За дев'ять тижнів кастингів шоу "Україна має талант" судді Ксенія Мішина, Сергій Притула та Євген Кот дали "квитки" у наступний відбір шоу аж 110-м учасникам! Лише 11 з них отримали шанс потрапити у єдиний прямий ефір проєкту. Хто вони – дивіться далі.

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Фіналісти шоу Україна має талант 2021

Mind2Mind

Україна має талант 2021: виступ Mind2Mind

Михайло Макаров

Україна має талант 2021: виступ Михайла Макарова

Наталія Лебердюк та Денис Матросов

Україна має талант 2021: виступ Наталії Лебердюк та Дениса Матросова

Ельдар Юлдашев

Україна має талант 2021: виступ Ельдара Юлдашева

Євген та Влада

Україна має талант 2021: виступ Єлизавети Крутікової

Єлизавета Крутікова

Україна має талант 2021: виступ Єлизавети Крутікової

Гурт Zapal

Україна має талант 2021: виступ гурту Zapal

Артем Галіс

Україна має талант 2021: виступ Артема Галіса

Дмитро Політов

Україна має талант 2021: виступ Дмитра Політова

Скочко Станіслав

Україна має талант 2021: виступ Станіслава Скочка

Артем Фесько

Україна має талант 2021: виступ Артема Феська