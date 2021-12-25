"Маска" 2 сезон: Жирафа перемогла в шоу
Джерело:24 канал
У 10 випуску 2 сезону "Маски" вся країна дізналася справжнє ім'я переможця. Бронзовим призером став Мухомор, а хто посів перше і друге місце – дізнавайтеся далі.
2 сезон гіпершоу "Маска", яке транслюють на телеканалі "Україна", був напруженим, яскравим, багатим на емоції. Три найсильніші учасники, які найбільше зацікавили глядачів та зіркових детективів, потрапили у суперфінал. І лише одній масці вдалося до останнього бути нерозгаданою.
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Глядачі в залі та зіркові детективи голосували за бронзового призера шоу після виступу всіх суперфіналістів:
- романтичного Мухомора;
- епатажної Скандалу;
- ніжної Жирафи.
Вибір бронзового призера 2 сезону "Маски" / Фото пресслужби
Найменшу кількість балів отримав Мухомор, якому довелося показати справжнє обличчя за крок до перемоги. Під образом романтичного та меланхолійного Мухомора ховався співак Олег Кензов.
Олег Кензов у костюмі Мухомора на "Масці-2" / Фото пресслужби
І Андрій Данилко розгадав цього персонажа ще після першого ефіру, однак нікому не розказував про це.
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Вирішальне голосування цього сезону відбулося між Скандалом і Жирафою:
- Скандал наголосила, що вона справжня, а Оля Полякова додала, що люди прагнуть бачити справжніх, щирих артистів.
- Жирафа перепросила в мами, чому обманювала, де вона. Вона зазначила, що найбільше любить тих, хто не боїться любити. І музику. Саме тому вона тут.
Жирафа і Скандал у фіналі / Фото пресслужби
Багатомільйонна аудиторія шанувальників шоу "Маски" завмерла в очікуванні. Срібним призером стала грандіозна Скандал. Насправді це була співачка Оля Цибульська!
А переможницею 2 сезону гіпершоу "Маска" стала Жирафа! Після того, як учасниця показала справжнє обличчя, мільйони глядачів та зіркові детективи були приголомшені. В образі меланхолійної Жирафи виступав MELOVIN!
MELOVIN – переможець 2 сезону "Маски" / Фото пресслужби