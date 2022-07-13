У червні Надя та Михайло підтвердили романтичні стосунки. Тоді на них вилилася хвиля хейту. Тепер Дорофєєва опублікувала спільне фото з коханим і знову нарвалася на критику.

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Дорофєєву розкритикували хейтери

Артистка опублікувала фото з коханим, однак закрила коментарі. Та підписники висловлюють свої думки щодо стосунків пари під попереднім дописом виконавиці. Частина шанувальників хейтить, звинувачує Надю в руйнуванні сім'ї Михайла та його ексдружини Даші.

"Розлучниця! Все, що спадає на думку".

"Розлучити сім'ю подруги, це ж так круто. Залишити страждати малих діток. Не в карму".

"Розлучниця!"

Як Андрій Задворний підтримав Дорофєєву

У переможця "Холостячки-2" Андрія Задворного не склалися стосунки зі Златою Огнєвіч, однак він не втрачає надії знайти своє кохання. А поки що захоплюється зірковими парами. Андрій зізнався, що раніше серед публічних пар для нього були прикладом Кацуріни та Дорофєєва з Дантесом. Зараз він щиро радіє за Надю та Михайла, зазначає, що життя занадто коротке, щоб проживати його не з тим, з яким хочеш.

Хоч більшість їх хейтить, але вони разом і вони щасливі. А я тішусь, дивлячись на них. Двоє сформованих людей, які окремо є крутими самостійними особистостями. Життя надто коротке, щоб бути не з тим, до кого тебе тягне,

– зазначив Задворний.

Задворний про стосунки Дорофєєвої та Кацуріна / Скриншот інстаграм-сторіс Задворного

Нагадаємо, після фіналу "Холостячки" Андрія Задворного також хейтили. Чимало глядачів звинувачували його в нещирості та не розуміли, як Злата могла обрати його. Тому він на собі відчув, що таке засудження з боку громадськості.