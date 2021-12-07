Победитель романтического проекта "Холостячка" со Златой Огневич опубликовал инстаграм-сториз, в которых ответил на вопросы о детях. Он поделился, готов ли стать отцом снова.

Читайте также У меня наворачиваются слезы, – победитель "Холостячки" ответил на волну критики

Готов ли к детям избранник Златы Огневич

Андрей Задворный заверил, что точно хотел бы стать отцом: "мой однозначный ответ на этот вопрос – да, хочу".

В то же время мужчина добавил, что стать отцом во второй раз он не спешит. В частности потому, что хотел бы избежать сценария, случившегося в отношениях с бывшей женой. Андрей хочет быть уверен в любимой, чтобы их общий ребенок рос в полноценной семье.

У меня нет спешки по двум причинам: у меня есть Кира, и я хочу достаточно глубоко узнать о партнерше, чтобы ребенок рос в полной семье, рядом со мной,

– подчеркнул победитель "Холостячки".



Андрей Задворный о детях / Фото из инстаграм-сториз



Андрей Задворный о детях / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, победитель романтического проекта в 22 года женился и впоследствии стал отцом дочери Киры. Но брак Андрея Задворного распался, когда девочке было полтора года. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения, и избранник Златы Огневич часто видится с дочкой. В одном из выпусков "Холостячка" познакомилась с Кирой и ее мамой.