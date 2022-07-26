Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський розповів про зміни через війну та адаптацію до неї. Він зізнався, як вторгнення вплинуло на нього, повідомляє 24 канал.

Читайте повне інтерв'ю Про допомогу ЗСУ, музику під час війни та російські пісні: інтерв'ю з Сергієм Лазановським

Як війна змінила Сергія Лазановського

Виконавець підкреслив, що повномасштабне вторгнення змінило багато людських життів, а чиїсь життя взагалі забрало.

Цінності людей змінилося. Мої цінності про те, що батьки є найцінніші люди в моєму житті, про те, що моя країна і держава і люди, які в ній живуть найкращі залишається незмінними, тому що я так думав вже від свого народження,

– зізнався Сергій Лазановський.

"Але те, що змінила війна в мені – це кожен день ти проживаєш наче востаннє. Ти не знаєш, що буде завтра. Ти цінуєш кожну хвилину, коли ти розмовляєш зі своїми друзями, коли ти розмовляєш з друзями, які знаходяться на сході нашої держави і обороняють нас, і ти чуєш, що вони живі. Це зараз найцінніші моменти".

Інтерв'ю з Сергієм Лазановським: дивіться відео

Про адаптацію до війни

Переможець "Голосу країни" розповів, що потрібно продовжувати жити. Втім, звикати до війни – неправильно.

Всі мають розуміти той факт, що життя продовжується і ми повинні вчитись жити в тих умовах, які нам зараз диктує ця війна, але ні в якому разі не хотілося, щоб люди до неї звикали. Тому, що тільки той, хто бореться – перемагає,

– наголосив Сергій Лазановський.

"Тому адаптуватися і звикнути – це різні терміни і дуже хочеться, щоб люди їх не плутали. Адаптуватися для того, щоб допомагати нашим Збройним Силам України – це ок, але звикати… Тобто, навіть не звертати увагу на те, що відбувається у твоїй країні – це не ок. Така є невелика різниця".

Сам Сергій адаптувався в тому, що продовжив працю над творчістю, якою і допомагає Збройним Силам України.

"Організовуємо вуличні концерти, на яких збираємо кошти для наших захисників або ж є різні благодійні заходи на яких теж, завдяки тому, що є якесь ім'я, люди приходять тебе послухати, вони віддають свої кошти і таким чином допомагають ЗСУ".