Победитель "Голоса страны" Сергей Лазановский рассказал об изменениях из-за войны и адаптации к ней. Он признался, как вторжение повлияло на него, сообщает 24 канал.

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Как война сменила Сергея Лазановского

Исполнитель подчеркнул, что полномасштабное вторжение изменило много человеческих жизней, а чья жизнь вообще унесла.

Ценности людей изменилось. Мои ценности о том, что родители являются самыми ценными людьми в моей жизни, о том, что моя страна и государство и люди, в ней живущие лучшие, остаются неизменными, потому что я так думал уже от своего рождения,

– признался Сергей Лазановский.

"Но то, что изменила война во мне – это каждый день ты проживаешь в последний раз. Ты не знаешь, что будет завтра. Ты ценишь каждую минуту, когда ты разговариваешь со своими друзьями, когда ты разговариваешь с друзьями, которые находятся на востоке нашего государства и защищают нас, и ты слышишь, что они живы. Это сейчас самые ценные моменты".

Интервью с Сергеем Лазановским: смотрите видео

Об адаптации к войне

Победитель "Голоса страны" рассказал, что нужно продолжать жить. Впрочем, привыкать к войне – неправильно.

Все должны понимать тот факт, что жизнь продолжается и мы должны учиться жить в условиях, которые нам сейчас диктует эта война, но ни в коем случае не хотелось, чтобы люди к ней привыкали. Потому что только тот, кто борется – побеждает,

– подчеркнул Сергей Лазановский.

"Поэтому адаптироваться и привыкнуть – это разные сроки и очень хочется, чтобы люди их не путали. Адаптироваться для того, чтобы помогать нашим Вооруженным Силам Украины – это ок, но привыкать… То есть даже не обращать внимания на то, что происходит в твоей стране – это не ок. Такова небольшая разница".

Сам Сергей адаптировался в том, что продолжил работу над творчеством, которым помогает Вооруженным Силам Украины.

"Организовываем уличные концерты, на которых собираем средства для наших защитников или есть разные благотворительные мероприятия на которых тоже, благодаря тому, что есть какое-то имя, люди приходят тебя послушать, они отдают свои средства и таким образом помогают ВСУ".