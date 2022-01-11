Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин показав романтичний подарунок для дружини
Джерело:інстаграм Романа Сасанчина
Після народження доньки Роман Сасанчин засипає дружину подарунками. Днями він вручив їй романтичну золоту каблучку.
Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин понад тиждень тому вперше став батьком. Він щасливий поповненню в родині та засипає дружину подарунками.
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Що Сасанчин подарував дружині
Днями новоспечений батько презентував дружині новий подарунок – ювелірну прикрасу. Він подарував романтичну золоту каблучку з написом "love".
Іванна зраділа новій прикрасі, але не утрималась від жартівливого коментаря.
"Це ти мені знову освідчуєшся?" – з гумором сказала дівчина.
Подарунок Сасанчина дружині / Фото з інстаграм-сторіз
Нагадаємо, після виписки Іванни з пологового будинку Роман Сасанчин також потішив кохану подарунком. Він вручив новоспеченій матусі срібну підвіску з зображенням матері та малюка, а також кульки та букети квітів.
Подарунок Іванні в день виписки / Фото з інстаграм-сторіз