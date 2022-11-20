Переможець Голосу країни 12 сезон – Марія Квітка

У неділю, 20 листопада, у прямому ефірі відгримів суперфінал вокального шоу "Голос країни-12". Він вперше за всю історію проєкту відбувся на станції метро. У сезоні, перерваному війною, перемогу здобула Марія Квітка з команди "Другого шансу".

У суперфіналі 12 сезону "Голосу країни" зійшлися одразу 16 найкращих вокалістів з чотирьох команд, передає 24 канал. До другого етапу пройшли лише четверо – Давид Маскиса, Василь Палюх, Марія Квітка та Сергій Соловйов. Саме Марія Квітка з команди "Другого шансу" набрала найбільшу кількість глядацьких голосів і перемогла у вокальному проєкті.

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Насправді я в шоці трошки, але мені б хотілося нам усім сьогодні побажати нашої єдиної великої перемоги. Тому що всі ці речі не мають для нас ніякого сенсу, якщо ми не маємо перемоги у цій війні. А я впевнена на мільярд відсотків, що ми обов'язково все це переможемо,

– сказала Марія Квітка з кубком у руках.

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Народний меценат і тренер Марії Квітки Андрій Мацола вручив їй ще один кубок на запис пісні, ротацію та кліп. "Я хочу, щоб такі молоді таланти як ти дарували радість людям своїми піснями. Бо ми наймелодійніша нація у світі. Зараз усі ми боремось за нашу свободу на передовій", – сказав він у прямому ефірі.

Після цього Марія Квітка разом з фіналістами та тренерами, а переважно з Олею Поляковою, заспівала легендарну пісню "Червона рута".

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