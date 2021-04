Шлях Сергія Лазановського на "Голосі країни-11": всі виступи тріумфатора шоу

25 квітня 2021 року глядачі обрали переможця 11 сезону "Голосу країни". Ним став вокаліст з маленького села Сергій Лазановський. Як співак йшов до омріяної перемоги – дивіться в матеріалі Showbiz 24.

Завершився 11 сезон головного вокального шоу "Голос країни". Серед сотень виконавців, які мріяли взяти участь в цьому сезоні, опинився Сергій Лазановський. Хлопцю вдалося підкорити серця не лише зіркових тренерів, а й мільйонів українських глядачів. Журналісти Showbiz 24 пригадали, яким був шлях Сергія на популярному проєкті.

На "сліпі слухання" співак прийшов з піснею You Are The Reason. Тоді йому вдалося розвернути крісла двох тренерів – DOROFEEVA та Олега Винника. Сергій вирішив продовжити участь в шоу в команді екссолістки гурту "Время и Стекло".

Голос країни 11 сезон: дивіться онлайн – виступ Сергія Лазановського на "сліпих слуханнях"

У вокальних боях учаснику "Голосу країни-11" вдалося перемогти суперника завдяки ліричній пісні Христини Соловій – "Тримай".

Голос країни 11 сезон: дивіться онлайн – виступ Сергія Лазановського на вокальних боях

У нокаутах Сергій боровся за право виступати в прямих ефірах. Тоді він вийшов на сцену "Голосу країни-11" з українською народною піснею "Ой полечко поле".

Голос країни 11 сезон: дивіться онлайн – виступ Сергія Лазановського в нокаутах

Тоді Сергієві не вдалося здобути місце у прямих ефірах, проте він зміг повернутися на сцену голосу завдяки глядацькій підтримці. У чвертьфіналі музикант приголомшив чуттєвим виконанням композиції "Черемшина".

Голос країни 11 сезон: дивіться онлайн – виступ Сергія Лазановського у чвертьфіналі

Артистові вкотре вдалося здивувати глядачів та зіркову наставницю. Сергій потрапив у півфінал, де заспівав разом із відомим українським музикантом та екссуддею "Голосу країни" – Сергієм Бабкіним. Чоловіки проникливо виконали композицію "Ще осінь зовсім молода".

Голос країни 11 сезон: дивіться онлайн – виступ Сергія Лазановського з Сергієм Бабкіним у півфіналі

Також зіркова тренерка DOROFEEVA в 13 випуску заспівала разом із двома підопічними – Іллею Ніколаєнком та Сергієм Лазановським. Тріо виконало пісню Gorit, яка в оригіналі звучить російською мовою. Лазановський вразив глядачів і використав під час виступу шматок власного україномовного кавера, який написав після прем'єри пісні Дорофєєвої.

Голос країни 11 сезон: дивіться онлайн – виступ Сергія Лазановського з DOROFEEVA у півфіналі

У грандіозному суперфіналі вокаліст підкорив серця глядачів проникливою піснею гурту "Бумбокс" – "Люди".

Голос країни 11 сезон: дивіться онлайн – виступ Сергія Лазановського у фіналі

В другому етапі останнього прямого ефіру 11 сезону співак вийшов на сцену "Голосу країни" разом із тренеркою DOROFEEVA. Цей дует приголомшив виконанням легендарної композиції "Два кольори".

Голос країни 11 сезон: дивіться онлайн – виступ Сергія Лазановського з DOROFEEVA у фіналі

Згідно з результатами голосування глядачів Сергій потрапив у третій етап суперфіналу та заспівав трек You Are The Reason, з яким прийшов на проєкт. Лазановському, опинившись за крок до перемоги, вдалося здобути її. Саме він став новим "Голосом країни"!

Голос країни 11 сезон: дивіться онлайн – фінальний виступ Сергія Лазановського

Після оголошення результатів фінального голосування Сергій на сцені "Голосу країни" вдруге за вечір потішив глядачів піснею "Люди".

Голос країни 11 сезон: дивіться онлайн – виступ переможця Сергія Лазановського