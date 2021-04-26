Сергій Лазановський – переможець 11 сезону "Голосу країни": чи погоджуєтеся ви з цією перемогою

25 квітня відбувся фінал 11 сезону шоу "Голос країни". Глядачі вирішували долю чотирьох фіналістів, які змагалися за перемогу в проєкті. Найбільше голосів віддали за учасника команди Наді Дорофєєвої – Сергія Лазановського. А Ви погоджуєтеся з такими результатами?
Фінал "Голосу країни" був емоційним та напруженим. Кожен із зіркових тренерів прагнув, щоб саме його підопічний став переможцем 11 сезону. Глядачі, затамувавши подих, чекали на оголошення імені вокаліста, який стане новим "Голосом країни".
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Найбільше вразити глядачів, здобути їхню прихильність і бажаний кубок вдалося учаснику з команди Наді Дорофєєвої – Сергію Лазановському.
Окрім Сергія Лазановського за перемогу в шоу боролися:
- Тьома Паучек (команда Монатіка);
- Юлія Тимочко (команда Тіни Кароль);
- Сергій Нейчев (команда Олега Винника).