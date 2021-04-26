Сергій Лазановський – переможець 11 сезону "Голосу країни": чи погоджуєтеся ви з цією перемогою

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25 квітня відбувся фінал 11 сезону шоу "Голос країни". Глядачі вирішували долю чотирьох фіналістів, які змагалися за перемогу в проєкті. Найбільше голосів віддали за учасника команди Наді Дорофєєвої – Сергія Лазановського. А Ви погоджуєтеся з такими результатами?