Финал "Голоса страны" был эмоциональным и напряженным. Каждый из звездных тренеров хотел, чтобы именно его подопечный стал победителем 11 сезона. Зрители, затаив дыхание, ждали объявления имени вокалиста, который станет новым "Голосом страны".

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Больше всех поразить зрителей, получить их расположение и желаемый кубок удалось участнику из команды Нади Дорофеевой – Сергею Лазановскому.

Кроме Сергея Лазановского за победу в шоу боролись: