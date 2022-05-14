До полномасштабного вторжения России 24 февраля первое место в списках букмекеров удерживала Италия уже второй год подряд. Но ситуация кардинально изменилась, когда Украина сопротивлялась российским оккупантам и весь мир увидел, на что способна украинская нация. Следовательно, ставки на нашу группу Kalush Orchestra начали стремительно расти! С 32% шансов на победу – теперь уже до 60!

Важно В шаге от финала Евровидение-2022: ставки букмекеров на Украину зашкаливают

Во время первого полуфинала ребят из Калуша тепло принимали в зале Турина и провожали со сцены громкими аплодисментами. Тысячи гостей приходят на Евровидение с украинскими флагами, а на пресс-конференциях и в грин-руме такие дружеские страны, как Исландия, Литва, Латвия, Эстония, Грузия вспоминают об Украине и просят болеть за нас. Чувствуется колоссальная поддержка мира, а ребята из группы этим наполняются.

Уже сегодня решится судьба, кто проведет следующий конкурс Евровидения в своей стране, и если мы выиграем – редакция Showbiz 24 уже предположила, какое будет развитие событий после победы.