Перемога Kalush Orchestra: з'явилось відео, як музиканти святкували після Євробачення
Джерело:"Суспільне"
Гурт Kalush Orchestra тріумфально переміг на шоу Євробачення у 2022 році! Хлопці з Калуша здобули перемогу з піснею "Stefania". Після шоу та пресконференції вони відправились "Євроклуб" для фанатів.
Одразу після перемоги на Євробаченні Kalush Orchestra поїхав у "Євроклуб". У нічному клубі зібралось багато фанатів з усієї Європи, які мали на собі прапори власних країн та прапор України.
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На сцені музиканти виконали свою переможну пісню "Stefania", а їй у ритм підспівували українською глядачі. Хлопці вже зняли із себе костюми та виступали у чорних образах. Головною родзинкою виступу стала традиційна рожева панама Олега Псюка. Наприкінці виступу учасниця делегації від України гордо підняла перед шанувальниками кубок, який виграв Kalush Orchestra.
Як Kalush Orchestra святкував перемогу: відео онлайн
Раніше Псюк обіцяв, що в разі перемоги влаштує аукціон на цей трофей, а всі кошти передасть для Збройних Сил України.
Кубок Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 / Фото "Суспільного"
Проте фанати веселились під "Стефанію" не лише у "Євроклубі". У мережі вже з'явилось відео, як глядачі шоу просто неба на вулиці співають український хіт.
Євробачення-2022: головне
- У 2021 році на Євробаченні перемогу здобули італійці Måneskin, тому у 2022 році музикантів прийняла в себе країна-переможець.
- 10 травня у Турині пройшов перший півфінал конкурсу – за путівку до великого фіналу поборолись 17 музикантів з різних країн.
- 12 травня у другому півфіналі виступили ще 18 учасників. Загалом 40 країн цього року боролось за перемогу у міжнародному пісенному конкурсі.
- 10 найкращих колективів, співаків і співачок з першого та другого півфіналів зустрілись сьогодні, 14 травня. До них приєднались ще представники ще 5 країн-засновниць, які завжди автоматично проходять до великого фіналу – Велика Британія, Італія, Німеччина, Франція та Іспанія.
- Ставки букмекерів підтвердилися щодо фіналу Євробачення-2022. Нагадаємо, що станом на 13 травня в України було 60% шансів на перемогу.