Одразу після перемоги на Євробаченні Kalush Orchestra поїхав у "Євроклуб". У нічному клубі зібралось багато фанатів з усієї Європи, які мали на собі прапори власних країн та прапор України.

Читайте також Заспівали Happy Birthday: лідера Kalush привітали з днем народження після фіналу Євробачення

На сцені музиканти виконали свою переможну пісню "Stefania", а їй у ритм підспівували українською глядачі. Хлопці вже зняли із себе костюми та виступали у чорних образах. Головною родзинкою виступу стала традиційна рожева панама Олега Псюка. Наприкінці виступу учасниця делегації від України гордо підняла перед шанувальниками кубок, який виграв Kalush Orchestra.

Як Kalush Orchestra святкував перемогу: відео онлайн

Раніше Псюк обіцяв, що в разі перемоги влаштує аукціон на цей трофей, а всі кошти передасть для Збройних Сил України.



Кубок Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 / Фото "Суспільного"

Проте фанати веселились під "Стефанію" не лише у "Євроклубі". У мережі вже з'явилось відео, як глядачі шоу просто неба на вулиці співають український хіт.

Євробачення-2022: головне