TVORCHI – Heart of Steel: текст і переклад пісні, яка представлятиме Україну на Євробаченні-2023

Гурт TVORCHI вже відправився у Ліверпуль, де представить Україну на Євробаченні-2023. Колектив виступить на сцені головного пісенного конкурсу з піснею Heart of Steel. Про що співатимуть хлопці – дізнавайтеся далі.

TVORCHI не виступатимуть у півфіналах Євробачення-2023, однак їхній виступ можна буде побачити у фіналі конкурсу. Цього року українська пісня відрізнятиметься від всіх тих, що звучати на Євробаченні раніше. TVORCHI заспівають не лише українською, а й англійською мовами.

TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн

Текст пісні TVORCHI – Heart of Steel

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I'm playing for the win

Don't be scared to say just what you think

Cause’ no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

Cos i got a heart of steel

Don’t care what you say…

Or how you feel…

Oh I got a heart of steel

Oooh

You just like to act a fool

Trynna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Trynna get a reaction

I just hit the action move

Незважаючи на біль

Я продовжую свій бій

Світ палає, а ти дій

Don't be scared to say just what you think

Cause’ no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

Cos I got a heart of steel

Don't care what you say...

Or how you feel…

Oh I got a heart of steel

Oooh

Don't care what you say…

Or how you feel…

Oh I got a heart of steel

Oooh

Переклад пісні TVORCHI – Heart of Steel

Іноді потрібно відпустити

Іноді потрібно відвести погляд

Іноді ти просто маєш знати

Коли підняти середній палець

Я не можу пояснити

Розкажи, як я почуваюся

Життя – це просто гра

І я граю на перемогу

Не бійтеся говорити, що думаєте

Тому що як би не було погано, хтось слухає

Не важливо, що ви говорите

Не важливо, що ви відчуваєте

Геть із моєї дороги

Бо моє серце – зі сталі

Не важливо, що ви говорите

Або як ви почуваєтеся

О, я маю серце зі сталі

Тобі просто подобається поводитися як дурень

Намагаєшся залізти мені в голову

Коли я вмикаю фари

Я бачу тебе наскрізь

Намагаюся отримати реакцію

Знаєш, я просто натиснув діяти

Незважаючи на біль

Я продовжую свій бій

Світ палає, а ти дій

Не бійтеся говорити, що думаєте

Тому що як би не було погано, хтось слухає

Не важливо, що ви говорите

Не важливо, що ви відчуваєте

Геть із моєї дороги

Бо моє серце – зі сталі

Не важливо, що ви говорите

Або як ви почуваєтеся

О, я маю серце зі сталі

Не важливо, що ви говорите

Або як ви почуваєтеся

О, я маю серце зі сталі

