Педан пояснив, чому заяви Єфросиніної і Полякової могли стати жертвами пропаганди Соловйова

Український телеведучий Олександр Педан критично ставиться до висловлювань Маші Єфросиніної та Олі Полякової про те, що їм важко розмовляти українською. На його думку, публічні люди повинні дотримуватись закону про мову, а вдома нехай вони говорять як їм завгодно.

Щоправда, Педан каже, що коли Маша та Оля хочуть щось робити російською, це їхнє право та вибір, але вони не повинні так на цьому акцентувати. Зокрема й через те, що такі заяви грають на руку не Україні, а росії. Адже складається картинка, що ведучих в Україні нібито цькують за російську мову, розповів Педан 24 каналу.

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Якщо тобі важко і болить – ти можеш поговорити з психологом, але не говорити про це на всю Україну. Всі розмови від публічних осіб про те, що їм важко переходити на українську – це все гра на боці російської пропаганди. Уявіть ситуацію, коли кажуть, що мене змушують говорити українською мовою, – і завтра Соловйов (російський ведучий-пропагандист, – 24 канал) бере цю всю штуку і в себе показує на телебаченні: "Відомого українського телеведучого чи телеведучу пригноблюють в Україні за її російську мову"! Все, це гра на їхньому полі,

– переконаний Педан.

Тому він рекомендує кілька разів подумати перед тим, як говорити такі тези. Олександр каже, що "вдома в себе – "охайте", робіть що хочете, ніхто в сім'ю ні до кого не лізе". Ба більше – у ютубі немає заборони на російську мову, але це не означає, що на цьому потрібно робити такий акцент. Як приклад, він навів Олексія Дурнєва чи Антона Птушкіна, які у мережі майже повністю перейшли на українську мову.

"Це правильно, це має людина відчути, це має пройти зсередини. Але якщо ти не можеш це і продовжуєш там типу російськомовну історію – я не знаю для чого це робити. Є закон про мову і державне мовлення, давайте за ним жити. Це правильно. Тому мені й здається, що всі публічні люди мають вже зрозуміти, що в житті вони можуть спілкуватись, як хочуть. Це їхнє право, ми демократична країна зі свободою слова, у нас вільна країна. Проте, що вони несуть в маси – мені здається, вже більшість зрозуміла, що треба нести українською", – підсумував ведучий.

Інтерв'ю з Олександром Педаном у відеоформаті

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