У рамках інтерв'ю 24 каналу Олександр розповів, що його ставлення до росіян спершу змінилось після відсутності реакції його колишніх знайомих про війну. А згодом – після подій у Бучі та інших деокупованих містах. Він переконаний, що усі росіяни – імперіалісти, зокрема й такі відомі персони, як Дудь та Собчак. Разом з цим він дав пораду для усіх українців, як дізнатись – чи росіянин справді проти війни, чи ні.

Читайте інтерв'ю повністю Вони всі імперіалісти, – інтерв'ю з Педаном про росіян, шоубізнес та проєкт "Універ CHEK"

Впізнати "харошого руского" – дуже легко. Просто запитати: "Чий Крим?". Адже вони всі імперіалісти. Мене дуже почало дратувати, коли почали писати: "О, там шось Дудь написав, ой Собчак". Якщо ви подивитесь на їхню риторику, то вони такі самі імперіалісти як і всі,

– зазначив Педан.

Ведучий каже, що навіть коли Дудь видає відео про українців та війну, "то в ньому червоною стрічкою буде написано, що українців нібито приймають росіяни у Європі".

"Щоб вони не казали, в кінці або між рядків буде наратив, що росія – хороша країна, захищає, не всі такі погані, є "хароші рускі", а санкцій накладати не треба і так далі... Всеодно вони будуть просувати свої російські наративи. Це їхня риторика, і не треба вестись на ту всю х*рню", – констатує Олександр.

Педан також додав, що в якийсь момент йому стало все одно – що вони говорять, чи хтось з росіян виставить у себе слово "війна" в інстаграмі. Він знає, що це взагалі нічого не змінить. А шукати причини цьому не вірити – це нівелювати взагалі все те, що роблять Збройні Сили України.

Всі, хто промовчав і не намагався боротися – всі вони є поганими і причетними до війни та смертей. Їм має бути і буде колись жахливо соромно, коли вони вийдуть з гіпнозу та все зрозуміють. Психологи кажуть, що вони будуть все "атріцать", знайдуть зло типу путіна, якого вони зараз обожнюють і носять на руках, а потім скажуть, у всьому винний він, а не вони,

– каже ведучий.

Інтерв'ю з Олександром Педаном у відеоформаті: