Педан поділився, що українцям треба об'єднуватись і такі речі неймовірно згуртовують суспільство. Він переконаний, що найбільше, що може об'єднати людей – це спільний ворог, і він у нас є. Але наявність одного ворога теж втомлює.

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Інтерв'ю з Олександром Педаном у відеоформаті

Жити у війні, в боротьбі і так далі – це все одно важко, ми виснажуємось. Тому така акція, як "Байрактари", – це можливість об'єднатись заради чогось світлого, спільної мети. І ти вже забуваєш, що "Байрактар" за собою несе смерть, бо це зброя. Але "Байрактар" – це символ української боротьби. У нього дуже позитивний імідж. Він вже як кум, дружбан,

– переконаний Педан.

Ведучий каже, що ця акція була крута й тим, що в кожного українця була можливість бути дотичним до нашої майбутньої перемоги, адже кожен, хто скинув 5 – 10 гривень, потім прийшов додому, з друзями сидів і говорив: "Це ми скинулись і назбирали на "Байрактар". На його думку, це і відрізняє українців від росіян, адже ми готові допомогти державі, водночас як росіяни чекають лише чогось у відповідь.

"Це було дуже правильне, патріотичне об'єднання. Я Притулі надзвичайно вдячний. У нас з ним є неофіційна домовленість, що одне одного ми не чіпаємо, коли це не потрібно. Ми поважаємо працю один одного: він завантажений і я теж. Але перед оголошенням збору коштів ввечері він мені подзвонив. Каже: "Завтра будемо збирати на "Байрактари". Підтримаєш?". "Звісно підтримаю", – кажу. Розповів про це у соцмережах, і теж скидався, тому що теж хотів бути частинкою цієї громади, цього суспільства", – зізнався Олександр.

У підсумку Педан зазначив, що такі акції потрібно періодично робити – необов'язково в такій кількості і на "Байрактари". Але це однаково є показником того, що в Україні переважна більшість людей – волонтери. "Тому що кожен, хто задонатив на "Байрактар" – це вже волонтер", – констатує чоловік.

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