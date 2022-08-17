Педан объяснил, почему заявления Ефросининой и Поляковой могли стать жертвами пропаганды Соловьева

Украинский телеведущий Александр Педан критически относится к высказываниям Маши Ефросининой и Оле Поляковой о том, что им трудно говорить по-украински. По его мнению, публичные люди должны соблюдать закон о языке, а дома пусть они говорят как им угодно.

Правда, Педан говорит, что когда Маша и Оля хотят что-то делать по-русски, это их право и выбор, но они не должны так на этом акцентировать. В том числе и потому, что такие заявления играют на руку не Украине, а россии. Ведь складывается картинка, ведущих в Украине якобы травят за русский язык, рассказал Педан 24 каналу.

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Если у тебя тяжело и болит – ты можешь поговорить с психологом, но не говорить об этом на всю Украину. Все разговоры от публичных лиц о том, что им трудно переходить на украинский – это игра на стороне российской пропаганды. Представьте ситуацию, когда говорят, что меня заставляют говорить на украинском языке – и завтра Соловьев (русский ведущий-пропагандист, – 24 канал) берет эту всю штуку и у себя показывает на телевидении: "Известного украинского телеведущего или телеведущую угнетают в Украине за его русский язык"! Все, это игра на их поле,

– убежден Педан.

Поэтому он рекомендует несколько раз подумать, прежде чем говорить такие тезисы. Александр говорит, что "дома у себя – "охайте", делайте что хотите, никто в семью ни к кому не лезет". Более того – в ютубе нет запрета на русский язык, но это не значит, что на этом нужно делать такой акцент. В качестве примера он привел Алексея Дурнева или Антона Птушкина, которые в сети почти полностью перешли на украинский язык.

"Это правильно, это должен человек почувствовать, это должно пройти изнутри. Но если ты не можешь это и продолжаешь там типа русскоязычную историю – я не знаю для чего это делать. Есть закон о языке и государственной речи, давайте по нему жить. Это правильно Поэтому мне и кажется, что все публичные люди должны уже понять, что в жизни они могут общаться, как хотят, это их право, мы демократическая страна со свободой слова, у нас свободная страна. Однако, что они несут в массы – мне кажется, уже большинство поняло, что нужно нести на украинском", – подытожил ведущий.

Интервью с Александром Педаном в видеоформате

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