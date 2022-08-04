Нецивілізовані дикарі, – Павло Зібров про росіян і ставлення до них за кордоном

Український артист Павло Зібров під час війни деякий час жив в Іспанії та США. Артист розповів, що там росіян одразу видно. Іноземці ставляться до них зі зневагою.

Павло Зібров переконаний, що Україна обов'язково переможе, а росія опиниться у повній ізоляції. Адже нас підтримує весь світ, а росіян очікує лише жалюгідне існування.

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Павло Зібров про росіян за кордоном

Артист був в Іспанії, Америці, де спостерігав за ставленням іноземців до росіян. Зібров зазначив, що їх видно одразу.

Я бачив в Іспанії та в Америці росіян, вони намагаються не говорити російською мовою. Голови опускають. Кацапів одразу видно. Вони поводяться смирненько. Принаймні я не бачив, щоб лізли на рожен. Не те, щоб українці їх криють матом і дають по шиї. Ті ж іспанці та американці ставляться до них, як до собак. Вони їх женуть. Дивляться на них так…

– поділився Зібров.

Артист не приховує, що вважає всіх росіян винними у війні, яку розв'язала їхня країна проти України. Адже вони не виступають проти вбивств мирних людей, терористичних дій російської армії. Саме через це Павло Зібров перестав спілкуватися з родичами з росії. росіян артист вважає нецивілізованими дикарями.

Павло Зібров про зрадників і тих, хто виїхав з росії

Музикант підтримує та поважає рішення Максима Галкіна виїхати з росії. Він знає, що гуморист підтримував окупацію Криму, виступав там у 2014 році, але каже, що головне – визнати помилки: "Не треба соромитися визнати свої помилки та перепросити. Треба попросити вибачення і йти далі".

Коли мене питають: "Що там Тая Повалій?", я давним-давно сказав: "У неї треба забрати звання народної артистки України й дати звання артистки кремля",

– наголосив Зібров.

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Також співак висловився щодо так званих "хороших росіян": "Я таких не знаю. Це щось подібне до того, коли жінка наполовину вагітна. Хіба так може бути? Вона або вагітна, або ні. Однією дупою на двох стільцях всидіти не можна. Треба робити вибір".

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