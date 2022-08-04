кремлю дуже вигідно, – Павло Зібров пояснив, чому Повалій "підкормлюють" у росії

Павло Зібров, так само як і Таїсія Повалій, – народний артист України. Тож йому образливо, що гастролерка-зрадниця досі має таке почесне звання. Він пропонує дати їй народну кремля, адже той регулярно її "підгодовує".

Зірка української естради Павло Зібров не раз обурювався позицією Таїсії Повалій та Ані Лорак – називав їх колаборантками й радив забрати не тільки звання народних, а й громадянство. На думку співака, його експодругу просто прикормили в кремлі, адже вона теж частина пропаганди.

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Чому росія "підкормлює" Повалій

Дуже вигідно росії у кремлі мати народну артистку України, депутата Верховної Ради України Таїсію Повалій. Тому, я думаю, підкормлювали і підкормлюють її зараз. Вона уже свій вибір зробила, не вирветься звідти,

– переконаний Павло Зібров.

Він вважає, що Таїсію Повалій обробили російські глашатаї, які брешуть, "що все добре в Україні: "Херсону гарно, Краматорську прекрасно, Маріуполю".

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Зібров пропонує дати Повалій "народну артистку кремля"

Я вже давним-давно сказав, що у Таї Повалій треба забрати звання народної артистки України й дати їй народну артистку кремля. Один президент дає народного артиста, а інший президент може забрати. Не треба ні Верховної Ради, ні більшості ніякої,

– наполягає Павло Зібров.

Нагадаємо, ще в лютому 2021-го, до початку повномасштабного вторгнення, міністр культури Олександр Ткаченко пояснював, що не можна позбавити звання народного артиста України когось одного, наприклад, Філіпа Кіркорова, адже тоді доведеться переглянути державні нагороди й інших митців.

"Складно пояснити, чому в когось забирати, а в когось – ні", – казав Ткаченко за рік до повномасштабної війни.