Присвятив пісню: Павло Зібров зворушливо привітав дружину з подвійним святом – миле відео

Сьогодні, 25 серпня, народний артист України Павло Зібров відмічає два свята. Перше з них – день народження дружини. Друге – річниця весілля зіркового подружжя.

У подвійне свято співак опублікував зворушливий допис, в якому мило привітав дружину. Окрім цього, він також виставив відео з архівними світлинами подружжя. Зокрема, там можна побачити кадри з другого весілля пари, яке відбулося у 2019 році.

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Павло Зібров привітав дружину з подвійним святом

Чоловік написав багато приємних слів коханій та побажав їй міцного здоров'я, сталевих нервів, натхнення, кохання та мирного переможного неба України.

Ти неймовірно сердечна, душевна, капітан моєї душі та творчості! Залишайся такою ж красивою, ніжною дружиною, вірним порадником і найкращою мамою. Я щасливий чоловік, тому що поруч зі мною завжди ти - моя кохана,

— зазначив виконавець.

Зібров присвятив дружині пісню "Кохана". Її незабаром зможуть послухати й всі охочі, проте поки вона лише для Марини та Павла.

"Лише для тебе в день нашої річниці весілля - неймовірно чуттєва класика української пісні - "Кохана", яку вже скоро слухачі можуть почути на всіх платформах, а поки ця пісня лише для нас двох", – написав співак.

Реакція мережі

В коментарях під публікацією фани привітали жінку та написали їй компліменти:

"Щиро вітаю вашу дружину з днем народження";

"Вітаємо";

"Щасливої долі на многії літа. Мирних літ";

"З днем народження прекрасну жінку";

"Щирі вітання";

"Неймовірні. Вітання! Многая літа";

"Вітання! Яка гарна жінка";

"Щиро вітаю вас і вашу дружину";

"Вітання. Міцного здоров'я та мирного, яскравого неба над головою".

До привітань також долучилися донька та зіркові друзі артиста:

Діана Зіброва : "Вітаю мамулю! Найкраща";

: "Вітаю мамулю! Найкраща"; Віктор Павлік : "Щирі вітання";

: "Щирі вітання"; Катерина Бужинська: "Многая і благая літа".

Що відомо про подружжя Зібрових: головне

Павло Зібров та його обраниця Марина – одна з зіркових пар, які найдовше разом. Вони познайомилися у 1992 році. Артист зустрів кохану на одному з творчих вечорів і зробив все, щоб підкорити її серце. І йому це вдалося, адже за два роки Павло та Марина одружилися.

В коханої Зіброва є син Олександр від попередніх стосунків, а також вони виховують спільну доньку Діану.