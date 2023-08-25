В двойной праздник певец опубликовал трогательный пост, в которой мило поздравил жену. Кроме того, он также выставил видео с архивными фотографиями супругов. В частности там можно увидеть кадры со второй свадьбы пары, которое прошло в 2019 году.
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Павел Зибров поздравил жену с двойным праздником
Мужчина написал много приятных слов любимой и пожелал ей крепкого здоровья, стальных нервов, вдохновения, любви и мирного победного неба Украины.
Ты невероятно сердечна, душевна, капитан моей души и творчества! Оставайся такой же красивой, нежной женой, верным советчиком и лучшей мамой. Я счастливый мужчина, потому что рядом со мной всегда ты – моя любимая,
– отметил исполнитель.
Зибров посвятил жене песню "Кохана". Ее вскоре смогут послушать и все желающие, но пока она только для Марины и Павла.
"Только для тебя в день нашей годовщины свадьбы - невероятно чувственная классика украинской песни - "Кохана", которую уже скоро слушатели могут услышать на всех платформах, а пока эта песня только для нас двоих", — написал певец.
Реакция сети
В комментариях под публикацией фаны поздравили женщину и написали ей комплименты:
- "Искренне поздравляю вашу жену с днем рождения";
- "Поздравляем";
- "Счастливой судьбы на многие годы. Мирных лет";
- "С днем рождения прекрасную женщину";
- "Искренние поздравления";
- "Невероятные. Поздравлю! Многих лет";
- "Поздравление! Какая красивая женщина";
- "Искренне поздравляю вас и вашу жену";
- "Поздравлю. Крепкого здоровья и мирного, яркого неба над головой".
К поздравлениям также присоединились дочь и звездные друзья артиста:
- Диана Зиброва: "Поздравлю маму! Лучшая";
- Виктор Павлик: "Искренние поздравления";
- Екатерина Бужинская: "Многая и благая лета".
Что известно о супругах Зибровых: главное
Павел Зибров и его избранница Марина – одна из звездных пар, которые дольше всего вместе. Они познакомились в 1992 году. Артист встретил любимую на одном из творческих вечеров и сделал все, чтобы покорить ее сердце. И ему это удалось, ведь через два года Павел и Марина поженились.
У любимой Зиброва есть сын Александр от предыдущих отношений, а также они воспитывают общую дочь Диану.