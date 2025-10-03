Про мрію дитинства і творчі колаборації артист розповів для Showbiz 24 за лаштунками Stadium Night, прем'єра якого відбудеться 9 жовтня о 20:00 на Новому каналі.
Теж цікаво Український гуморист отримав псевдонім від Ігоря Ласточкіна, який зараз в ЗСУ
Ким Павло Зібров мріяв стати в дитинстві?
З дитинства я мріяв бути льотчиком. Дивився на небо, на літаки нашого льотного училища й уявляв себе в кабіні,
– розповідає Павло Миколайович.
А в 90-х думав про бізнес, хотів заснувати торговий дім "Павло Зібров". Але швидко зрозумів, що він співак і композитор, а не бізнесмен.
"І дякувати Богу, що життя привело мене у творчість", – каже Зібров.
Сьогодні "День народження" і "Хрещатик" Павла Миколайовича впізнають з перших нот, він має вуса-бренд і підтримує популярність, зокрема завдяки колабораціям. Артист зізнається, що думає над колаборацією з Артемом Пивоваровим.
Зараз серйозно думаю про проєкт із Артемом Пивоваровим. У нього якраз тема з вусами. А як же без головного вусаня країни? Тож чекайте,
– інтригує Павло Зібров.
А Олексій Гнатковський розсекретив, ким є за професією
Український актор Олексій Гнатковський, якого обожнюють глядачі, розсекретив, що за першою освітою він зовсім не актор.
Перед тим, як здобути освіту своєї мрії, артист вступив на політологію.