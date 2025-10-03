Хто і як придумав Васі сценічне ім'я, він розповів спеціально для Showbiz 24 за лаштунками проєкту "Хто знає?", який виходить на Новому каналі.
Хто придумав псевдонім Васі Харізмі?
Гуморист зізнався, що сценічне ім'я йому дуже давно придумав колега Ігор Ласточкін, який зараз служить в ЗСУ.
Давним-давно виступав в одній з новорічних суперігор "Розсміши коміка" й виграв 100 тисяч. Коли йшов зі сцени, то Ласточкін сказав ще тоді російською: "Дуже харизматичний хлопець". І ця фраза мені сподобалася,
– пригадав комік.
Коли Вася створював сторінку в інстаграмі, не захотів писати нікнейм за ім'ям і прізвищем – Василь Копчук.
"Так нецікаво. Я хотів запам'ятатися, ще й друзі казали, що ім'я має звучати. І в мене були варіанти "Вася Енергійний" або "Вася Драйв". Але зупинилися на Харізмі. Відтоді й прижилося", – поділився Вася.
Досі мало хто знає справжнє ім'я коміка. Багато людей думають, що його справді так звати. Але Вася не ображається на це, йому подобається.
