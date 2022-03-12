Пауло Коельйо звинуватив світ у русофобії через війну в Україні, але його рознесли на друзки

Знаменитий бразильський письменник Пауло Коельйо лише на 17-й день відреагував на війну в Україні. До того ж так, що нарвався на критику всього світу. Він заявив, що "українська криза" породжує русофобію до простих людей.

Автор культових романів "Алхімік", "Одинадцять хвилин", "Паломництво" та інших ошелешив світ своєю позицією щодо безпрецедентної війни Росії в Україні. 74-річний Пауло Коельйо заступився за простих росіян, яких нібито щемлять через путінську агресію.

Читайте також Українські зірки висміяли російських блогерів, які прощаються з інстаграмом

Українська криза – зручне виправдання для русофобії. Я був у Львові, Києві, Одесі, Ялті, Чорнобилі (Україна). Я проїхав поїздом 10 тисяч кілометрів від Москви до Владивостока (Росія). Так, є війна, але не звинувачуйте простих людей,

– різко висловився Пауло Коельйо.

Реакція мережі на позицію Пауло Коельйо

– неприязне, вороже та ненависне ставлення до Росії, росіян, російської мови, культури, історії.

У коментарях користувачі твіттера дорікнули письменнику й показали звірства, які кремлівська армія чинить в Україні – фото зруйнованих домів і розстріляних людей. Тоді як росіяни плачуть через закриття інстаграму, McDonald's, IKEA, Louis Vuitton та інших світових гігантів.

"Це не українська криза, це геноцид українців";

"Тільки російська пропаганда називає це "кризою". Це війна. Найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни";

Якщо так, ви повинні попросити українців помирати тихіше, щоб усі інші могли й далі насолоджуватися життям, повним любові до Росії! До речі, це війна, а не криза,

– пишуть у твіттері.

"Це війна. І тут не русофобія, а вбивства мирних українців";

"В Україні повномасштабна війна. Мирних жителів вбивають російські солдати. Дітей вбивають. Житлові будинки та лікарні обстрілюють. Вони захоплюють наші атомні станції. Це геноцид української нації";

"Це жарт? По-перше, це не українська криза, а брутальне вторгнення Росії. По-друге, – вбивають людей, дітей теж, і руйнують все, що бачать. Якби вони зробили це з вами, чи не було б у вас "фобії"?".

​На відміну від Пауло Коельйо світові знаменитості підтримують Україну – від зухвалої Мадонни до герцогів Кембриджських з британської королівської сім'ї.