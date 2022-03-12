Автор культовых романов "Алхимик", "Одиннадцать минут", "Паломничество" и других ошарашил мир своей позицией по поводу беспрецедентной войны России в Украине. 74-летний Пауло Коэльо вступился за простых россиян, которых якобы щемят из-за путинской агрессии.

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Украинский кризис – удобное оправдание для русофобии. Я был во Львове, Киеве, Одессе, Ялте, Чернобыле (Украина). Я проехал поездом 10 тысяч километров от Москвы до Владивостока (Россия). Да, есть война, но не обвиняйте простых людей,

– резко высказался Пауло Коэльо.

Напоминаем, русофобия – неприязненное, враждебное и ненавистное отношение к России, русским, русскому языку, культуре, истории.

Реакция сети на позицию Пауло Коэльо

В комментариях пользователи твиттера упрекнули писателя и показали зверства, которые совершает кремлевская армия в Украине – фото разрушенных домов и расстрелянных людей. В то время как россияне плачут из-за закрытия инстаграма, McDonald's, IKEA, Louis Vuitton и других мировых гигантов.

"Это не украинский кризис, это геноцид украинцев";

"Только российская пропаганда называет это "кризисом". Это война. Самая большая война в Европе со времен Второй мировой войны";

Если так, вы должны попросить украинцев умирать тише, чтобы все остальные могли и дальше наслаждаться жизнью, полной любви к России! Кстати, это война, а не кризис,

– пишут в твиттере.

"Это война. И здесь не русофобия, а убийства мирных украинцев";

"В Украине полномасштабная война. Мирных жителей убивают российские солдаты. Детей убивают. Жилые дома и больницы обстреливают. Они захватывают наши атомные станции. Это геноцид украинской нации";

"Это шутка? Во-первых, это не украинский кризис, а брутальное вторжение России. Во-вторых, – убивают людей, детей тоже, и разрушают все, что видят. Если бы они сделали это с вами, не было бы у вас "фобии"?".