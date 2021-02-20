Королівський театр і Регбійний союз: яких патронажів позбулись принц Гаррі і Меган Маркл

Королева Великої Британії Єлизавета II опублікувала заяву, в якій знамените королівське подружжя Меган Маркл і принц Гаррі повністю відсторонились від сім'ї. Вони втратили свої титули, почесні звання та патронажі. Детальніше про це читайте далі.

Офіційну заяву Букінгемського палацу було оприлюднено на сайті королівської сім'ї 19 лютого.

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Герцог і герцогиня Сассекські підтвердили Її Величності королеві, що вони не будуть знову діючими членами королівської сім'ї. Після розмови з герцогом королева написала, що, відмовившись від виконання обов'язків в королівській родині, неможливо продовжувати виконувати функції і обов'язки, які приходять разом з життям державного службовця,

– йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Окрім титулів герцогів Сассекських, королева змушена забрати у подружжя королівські патронажі, які вона надала їм минулими роками. Всього за 3 роки перебування у складі королівської сім'ї, наприклад, Меган Маркл отримала право бути патроном у 5 організаціях, в той час як Гаррі був покровителем щонайменше у 10-х.

Що таке патронаж? Як повідомляють у Як повідомляють у "Вікіпедії" , це підтримка, заохочення, привілей або ж грошова допомога, що надається персоною або організацією. Часто патронаж призначають для просування певних осіб або ж розглядають як вид корупції, втім, у випадку британської сім'ї, це, скоріше, "дань традиції". Представники монаршої сім'ї можуть мати по кілька десятків патронажів, право на які надає Єлизавета II.

Які патронажі повернулись Єлизаветі II, щоб передати їх іншим членам родини, а які залишились у Меган та Гаррі – читайте у Showbiz 24.

Королівський національний театр

Принц Гаррі та Меган Маркл одружились 19 травня 2018 року і відтоді стали почесними гостями багатьох заходів та організацій. Вони також часто відправлялись в офіційні тури до своїх патронажів. Перший з них у Меган Маркл був призначений через 8 місяців після одруження з принцом Гаррі – Єлизавета II передала їй своє покровительство над Королівським національним театром. У її обов'язки входили "зміцнення зв'язків між театром і американськими спонсорами", оскільки вона виросла у США.

І хоч Меган Маркл часто відвідувала театр і брала участь у його розвитку, Єлизавета II забрала від неї цей патронаж.

Меган Маркл у Королівському національному театрі: фото гортайте праворуч

Асоціація університетів Співдружності

Ще одним важливим патронажем для Меган Маркл була Асоціація університетів Співдружності. Вона була створена в Англії більше століття тому і налічує понад 500 членів у понад 50 країнах Співдружності. Наразі це найдавніша у світі міжнародна мережа університетів, яка просуває та підтримує представників галузі освіти. Він також повернувся назад у "власність" Єлизавети II.

Меган Маркл в Лондонському університеті, який входить у Асоціацію: фото гортайте праворуч

The Queen's Commonwealth Trust

Меган Маркл удостоїлась честь стати віцепрезидентом благодійної організації, а її чоловік принц Гаррі – президентом. Королева залишалась покровителем. Проєкт має на меті допомагати молодіжним адвокатам по всіх країнах Співдружності. Відтепер Єлизаветі II доведеться призначити нових очільників.

Принц Гаррі та Меган Маркл на заході за підтримки благодійної організації: фото гортайте праворуч

Mayhew

Благодійна організація Mayhew, або як її раніше називали The Mayhew Animal Home, створена задля захисту тварин. Вона працює над покращенням життя собак, котів та людей у ​​місцевих громадах – як у Лондоні, так і за кордоном. Патронаж над цією організацією Єлизавета II залишила.

Меган Маркл на зустрічі з представниками благодійної організації: фото гортайте праворуч

Smart Works

Патронаж над благодійною організацією Smart Works став особливим та останнім для Меган Маркл. Його надали на початку 2019 року. Мета організації – допомогти жінкам, які побували у непростих життєвих ситуаціях, знайти роботу. А саме – допомогти знайти власний стиль для майбутньої роботи, підказати з вибором одягу для співбесіди та запропонувати 5 комплектів на вибір. Також спеціалісти можуть дати поради жінці, як правильно і вдало себе поводити на співбесіді з працедавцем. Патронаж над цією організацією Єлизавета II теж залишила Меган Маркл.

Меган Маркл зробила сюрприз, відвідавши організацію Smart Works: дивіться відео

Щодо принца Гаррі, то історія з його покровительством у різних організаціях тягнеться багато років, адже він все життя прожив у стінах королівських палаців і завжди був при Єлизаветі II.

До списку його патронажів входять:

Dolen Cymru – організація у Лесото, Південна Африка;

– організація у Лесото, Південна Африка; Меморіальний фонд Генрі ван Штраубензее (Henry van Straubenzee Memorial Fund);

(Henry van Straubenzee Memorial Fund); Ігри нескорених (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання у параолімпійському стилі;

(Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання у параолімпійському стилі; Rhino Conservation Botswana – організація з охорони носорогів у Боствані;

– організація з охорони носорогів у Боствані; Регбійний союз (Rugby Football Union);

(Rugby Football Union); Футбольна ліга з регбі (Rugby Football League);

(Rugby Football League); Royal Navy Small Ships and Diving.

Останні три патронажі бабуся принца Гаррі та за сумісництвом королева Великої Британії забрала у внука. Організації вже висловили свій жаль з приводу таких новин.

Зокрема, Єлизавета II позбавила принца Гаррі керівних посад у військових організаціях Royal Air Force Honington та Royal Marines.

Принц Гаррі на зустрічі з військовими: фото гортайте праворуч