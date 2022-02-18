У пастельному кардигані: дружина Григорія Решетника підкорила затишним образом

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетника продемонструвала новий образ. Вона позувала у білому вбранні та кардигані.

Зіркова дружина Христина Решетник поділилась на особистій сторінці в інстаграмі новими фото. Вона показала прогулянку Києвом.

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Образ Христини Решетник

Дружина Григорія Решетника позувала перед камерою на вулицях міста. Вона постала у білосніжній водолазці та лосинах. Зверху Христина одягнула вовняний кардиган пастельних кольорів з бахромою.

Зіркова кохана поєднала вбрання з чорно-синіми кросівками та стильною сумочкою, яку накинула через плече. В руках вона тримала склянку з кавою.

Христина Решетник майже не доповнювала образ аксесуарами. Вона розпустила волосся, а риси обличчя підкреслила легким макіяжем.

Жити, радіти, любити. А іще дякувати за все. Мій девіз,

– написала Христина.



Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник



Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник

Прихильники активно коментують нові фото Христини Решетник: