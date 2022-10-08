Партнер Джамали на польських "Танцях" вперше став батьком: зворушливе фото

Партнер співачки Джамали на польських "Танцях з зірками" Яцек Йешке став батьком. У танцівника народилась дівчинка.

Польський танцівник Яцек Йешке вперше став батьком. Він був партнером Джамали на польському шоу "Танці з зірками".

Читайте також Олександр Педан розповів, чому і на якій спеціалізації його донька навчається у Львові

Партнер Джамали став батьком

Танцівник опублікував зворушливе фото з пологового будинку, повідомивши щасливу новину. На світлині зображений радісний батько з дружиною Ганною Зудзевич та новонародженим малям.

У партнера української співачки народилась дівчинка. Подружжя назвало донечку – Роуз.

Найпрекрасніший момент у нашому житті. Роуз Йешке. 6 жовтня 2022 року. Ти найпрекрасніше диво,

– написав Яцек Йешке.

Яцек Йешке став батьком / Фото з інстаграму танцівника

Під фото безліч привітань від колег танцівника. Яцека привітала й співачка Джамала, поділившись сімейною світлиною в інстаграм-сторіз.

Джамала вже покинула проєкт