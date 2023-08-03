Papa music запідозрили у використанні діпфейка Wellboy: що про це каже сам артист
Джерело:Факти ICTV
Днями у тіктоці завірусилося відео Антона Велбоя під його новий трек "Пустоцвіт". Втім, шанувальники підозрюють, що лейбл Papa music, з яким співак весною розірвав співпрацю, використав діпфейк у новому відео виконавця. Антон та продюсерський центр прокоментували цю ситуацію.
Співак пояснив, чи буде від нього якась відповідь лейблу за використання його обличчя у відео в тіктоці. Своєю чергою в Papa music розповіли, чому скористалися сучасними технологіями, й чи законно це було.
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Wellboy прокоментував ситуацію з діпфейком
Антона поділився, що не зовсім розуміє, для чого лейбл використав діпфейк. Оскільки, на його думку, це дуже помітно. Попри це, каже, що йому все одно. Він додав, що поки що ще не знає, чи буде за це від нього якась відповідь Papa music.
Своєю чергою в лейблі зазначили, що згідно з чинним контрактом із Антоном Вельбоєм, вони мають права на використання фото, відео, музичних матеріалів і торгової марки.
Ми, як і говорили раніше, діємо лише в юридичній площині. Ми не порушуємо контракт на відміну від Вельбоя,
– пояснили в продюсерському центрі.
Скандал між Wellboy і Papa music: головне
- У грудні Wellboy долучився до продюсерського центру та лейбла Papa music. Втім, вже у квітні співак заявив, що йде звідти. Wellboy додав, що тепер працюватиме з Мартою Останковою.
- Один із засновників лейбла Євген Тріплов пояснив, що Wellboy мав договір із компанією. Відтак матеріал, який створювався в процесі роботи з лейблом, належить Papa music.
- Тепер після розірвання контракту Wellboy винен продюсерському центру чималу компенсацію. До 2028 року Антон має виплатити Papa Music два мільйони доларів, інакше – він не зможе користуватися сценічним ім'ям та виконувати свої старі хіти.
- Papa music заявляють, що попри заборону Антон Вельбой продовжує виступати зі старими хітами. Такі випадки фіксуються юристами лейбла та будуть передані до суду.
- У червні продюсерський центр випустив пісню "Документи в Дії" від імені Wellboy. Продюсери кажуть, що на цей рік лейбл разом з артистом будував багато творчих планів. Тож вони вирішили презентувати одну з пісень. За словами співака, текст для треку писав він особисто. Крім того, у пісні звучить його голос.