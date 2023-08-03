Papa music запідозрили у використанні діпфейка Wellboy: що про це каже сам артист

Днями у тіктоці завірусилося відео Антона Велбоя під його новий трек "Пустоцвіт". Втім, шанувальники підозрюють, що лейбл Papa music, з яким співак весною розірвав співпрацю, використав діпфейк у новому відео виконавця. Антон та продюсерський центр прокоментували цю ситуацію.

Співак пояснив, чи буде від нього якась відповідь лейблу за використання його обличчя у відео в тіктоці. Своєю чергою в Papa music розповіли, чому скористалися сучасними технологіями, й чи законно це було.

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Антона поділився, що не зовсім розуміє, для чого лейбл використав діпфейк. Оскільки, на його думку, це дуже помітно. Попри це, каже, що йому все одно. Він додав, що поки що ще не знає, чи буде за це від нього якась відповідь Papa music.

Своєю чергою в лейблі зазначили, що згідно з чинним контрактом із Антоном Вельбоєм, вони мають права на використання фото, відео, музичних матеріалів і торгової марки.

Ми, як і говорили раніше, діємо лише в юридичній площині. Ми не порушуємо контракт на відміну від Вельбоя,

– пояснили в продюсерському центрі.

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