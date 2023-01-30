Канадсько-американська акторка та модель Памела Андерсон дала відверте інтерв'ю виданню Variety. У ньому вона розповіла, що довгий час є веганкою та активісткою руху за етичне ставлення до тварин PETA. Її робота включала зустрічі з високопосадовцями.

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Памела Андерсон згадала зустріч з Путіним

Модель згадала, що у 2016 році поїхала в Росію, щоб зустрітися з чиновниками і вплинути на рішення заборонити ввезення продукції, що виготовляється з тюленів.

"Я була в Кремлі, сиділа з усіма ними за одним столом. Я шаруділа своїми паперами з моїми фотографіями дельфінів і білуг, які отримали переохолодження, і благала через цих людей, які справді могли щось зробити".

Путін був у кімнаті лише один раз, але про все чув. Я отримувала повідомлення від інших людей про те, що він був радий, що я була там — він ніби отримував від мене задоволення,

– зізналась Андерсон.

Памела Андерсон / Фото Variety

Видання вказує, що після цього модель замовкнула на певний час, адже нині обговорювати будь-що, що пов'язане з Росією – не зовсім вдала ідея. Вона додала: "Я не знаю, що зараз правильно казати, тому що це жахливо", – ймовірно, натякнувши на війну.

Памела Андерсон також підмітила, що у 2020 році голосувала за Байдена, та розповіла про свою політику: "Просто продовжуйте підтримувати людей". Раніше вона не висловлювалась щодо війни проти України.

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