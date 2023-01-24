Багаторазовий лауреат Греммі та Academy of Country Music Awards, всесвітньо відомий співак Бред Пейслі долучився до платформи UNITED24. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Бред Пейслі став амбасадором платформи United24

Володимир Зеленський зустрівся з Бредом Пейслі онлайн. Він поспілкувався з ним відеозв'язком. Президент підкреслив, що важливо залучати якомога більше відомих людей та привертати увагу до теми зруйнованих домівок українців. Бред Пейслі долучився до напряму "Відбудова"

Життя багатьох людей було зруйноване. Зараз ми маємо залучати якомога більше знаменитостей, які привертатимуть увагу до необхідності відновлення домівок українців, що постраждали від війни,

– сказав Зеленський.



Зеленський на зустрічі / Фото ОП

"Я не самотній у своєму бажанні допомогти Україні. Але, як і багато людей в Америці, досі я не знав напевно, як простягнути руку допомоги зі США. Мені дуже пощастило приєднатися до платформи, яка дасть змогу це зробити. Як американець я бачу, які ми схожі, скільки в нас спільних цінностей із відважними українцями, і я зосереджу зусилля на тому, щоб допомогти українським родинам відновити свої оселі та повернутися додому", – відповів артист.



Бред Пейслі на зустрічі / Фото ОП

Зауважимо, Бред Пейслі – світова зірка кантрі. Він – володар трьох нагород Grammy, п’ятнадцяти нагород Academy of Country Music Awards, чотирнадцяти Country Music Association Awards та двох American Music Awards. У 2008 році десять синглів артиста поспіль опинилися на першому місці Billboard Country Airplay, що стало рекордом. Пейслі підтримував Україну з 24 лютого та виступав на благодійному телемарафоні Ukraine: Answering the Call, який транслювали в прайм-тайм три американські канали.

До міжнародної ініціативи долучилося вже безліч світових знаменитостей. Усі вони популяризуватимуть допомогу Україні та поширюватимуть інформацію про війну. У списку таких зірок: