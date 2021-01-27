Це мій останній допис: Памела Андерсон спантеличила заявою про вихід із соцмереж
53-річна акторка Памела Андерсон заявила, що покидає соціальні мережі. Зокрема, вона більше не з'являтиметься в інстаграмі, фейсбуці та твіттері. Зірка вважає, що соцмережі – це форма контролю над мозком.
Джерело: інстаграм Памели Андерсон
Канадсько-американська акторка та модель Памела Андерсон може похизуватися більш як мільйонною аудиторією в інстаграмі та великою кількістю підписників в інших соціальних мережах.
Цікаво Періс Гілтон вперше стане матір'ю завдяки штучному заплідненню
Памела Андерсон йде з соцмереж
Незважаючи на численну кількість прихильників, Памела Андерсон повідомила, що більше не публікуватиме дописи в інстаграмі, фейсбуці та твіттері.
Акторка зізналась, що вона ніколи не вважала соціальні мережі цікавими. Тому вона вирішила стати вільною, адже переконана, що вже знайшла своє місце в житті. Свій вільний час Памела Андерсон використовує задля читання книжок і відпочинку на природі.
Будемо сподіватися, що ви знайдете в собі сили і натхнення йти до своєї мети і постараєтеся не піддаватися спокусі витрачати час даремно. Це те, що вони хочуть і можуть використовувати, щоб заробити гроші: взяти ваш мозок під свій контроль,
– написала Памела Андерсон.
Останній допис в інстаграмі акторка завершила хештегами: "збитий з пантелику натовп", "свобода", "любов", "природа".
Як Памела Андерсон висловлювалась у соцмережах
На своїй інстаграм-сторінці акторка та модель часто ділилась архівними кадрами з різноманітних зйомок. Натомість у твіттері Памела часто показувала свою громадянську позицію. Зокрема, підтримувала засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа і боролась за права тварин.
Реакція користувачів
Шанувальники написали свою реакцію на заяву Памели Андерсон у коментарях:
- "За тобою сумуватимуть! Любимо тебе",
- "Я дуже рада, що ти стала вільною",
- "Раді знати, що ти щаслива! Але ми сумуватимемо",
- "Ми однаково любитимемо тебе".
Поділитися новиною