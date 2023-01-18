Після звістки про трагедію в Броварах: Олена Зеленська розплакалася перед виступом у Давосі

Перша леді України Олена Зеленська зараз перебуває з робочим візитом у Давосі. Вранці 18 січня вона мала виступати на одному з заходів, перед яким дізналася про трагедію у Броварах.

Кілька днів тому сталася трагедія у Дніпрі, тепер – авіакатастрофа у Броварах, в якій загинуло керівництво МВС України – очільник відомства Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Українці щодня переживають втрати.

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Реакція Олени Зеленської на катастрофу в Броварах

Олена Зеленська не змогла стримати сліз, коли дізналася про трагедію, яка сталася в Броварах. Про падіння гелікоптера біля дитячого садочка, загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ, дітей першій леді повідомили за кілька хвилин до її виступу в Давосі на сесії Всесвітнього економічного форуму.

Після жахливої новини Зеленська витерла заплакані очі й таки виступила з промовою. На прохання президента форуму Борге Бренде всі присутні вшанували загиблих у цій трагедії хвилиною мовчання.

Сьогодні ще один дуже сумний день. Нові втрати. Думаю, ви розумієте мої емоції. Можливо, вони недоцільні в політичному та економічному діалозі, але я впевнена, що війна змінила весь наш діалог так само як змінила світ,

– сказала перша леді України.

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