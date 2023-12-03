Мали завершити кар'єру: OTorvald презентували пісню "Я повернусь" та ностальгічний кліп

Український гурт O.Torvald випустив нову пісню. Цим треком мала завершитися їхня музична кар'єра, але рішення змінилося.

Гурт O.Torvald мав оголосити про завершення кар'єри на концерті у Львові. Але за день до важливої події це рішення змінилося.

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Нова пісня від O.Torvald

За словами фронтмена гурту, за увесь час кар'єри в O.Torvald були й хороші періоди, і не дуже. Складним був останній рік – учасники змінилися, кількість спільного часу зменшилась, тому думка про закриття проєкту з'являлася знову і знову.

Ми не розуміли чи потрібно це все нам, чи потрібна наша творчість людям. Тож я прийняв рішення закрити гурт, і три концерти, які відбулись в жовтні, мали стати останніми. Зі сцени у Львові ми мали сказати, що це був наш останній виступ. Та паразитувати й спекулювати на цій темі до концертів не хотілося…

– висловився Женя Галич.

Лідер гурту зізнався, що концерти в Києві були вирішальними. Слухачі довели, що потребують O.Torvald. Водночас кліп на пісню "Я повернусь" знімався ще тоді, коли музиканти вже прощалися один з одним.

У відео O.Torvald показали архівні ролики гурту, яким вже понад 10 років. Основну частину кліпу знімали на плівку, які спеціально для цього надсилали з Берліну.

O.Torvald – "Я повернусь": дивіться відео онлайн

Шанувальники поділилися своїми враженнями від пісні у коментарях під відеороботою: