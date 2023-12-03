Группа O.Torvald должна была объявить о завершении карьеры на концерте во Львове. Но за день до важного события это решение изменилось.

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Новая песня от O.Torvald

По словам фронтмена группы, за все время карьеры у O.Torvald были и хорошие периоды, и не очень. Сложным был последний год – участники изменились, количество общего времени уменьшилось, поэтому мнение о закрытии проекта появлялось снова и снова.

Мы не понимали нужно ли это все нам, нужно ли наше творчество людям. Поэтому я принял решение закрыть группу, и три концерта, которые прошли в октябре, должны были стать последними. Со сцены во Львове мы должны сказать, что это было наше последнее выступление. Но паразитировать и спекулировать на этой теме до концертов не хотелось…

– высказался Женя Галич.

Лидер группы признался, что концерты в Киеве были решающими. Слушатели доказали, что нуждаются в O.Torvald. Клип на песню "Я повернусь" снимался еще тогда, когда музыканты уже прощались друг с другом.

В видео O.Torvald показали архивные ролики группы, которой уже более 10 лет. Основную часть клипа снимали на пленку, специально для этого присылаемую из Берлина.

O.Torvald – "Я повернусь": смотрите видео онлайн

Поклонники поделились своими впечатлениями от песни в комментариях под видеоработой: