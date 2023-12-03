Группа O.Torvald должна была объявить о завершении карьеры на концерте во Львове. Но за день до важного события это решение изменилось.
К теме Трек Тины Кароль на украинском и взрывной хит из тиктока: 7 лучших песен на этой неделе
Новая песня от O.Torvald
По словам фронтмена группы, за все время карьеры у O.Torvald были и хорошие периоды, и не очень. Сложным был последний год – участники изменились, количество общего времени уменьшилось, поэтому мнение о закрытии проекта появлялось снова и снова.
Мы не понимали нужно ли это все нам, нужно ли наше творчество людям. Поэтому я принял решение закрыть группу, и три концерта, которые прошли в октябре, должны были стать последними. Со сцены во Львове мы должны сказать, что это было наше последнее выступление. Но паразитировать и спекулировать на этой теме до концертов не хотелось…
– высказался Женя Галич.
Лидер группы признался, что концерты в Киеве были решающими. Слушатели доказали, что нуждаются в O.Torvald. Клип на песню "Я повернусь" снимался еще тогда, когда музыканты уже прощались друг с другом.
В видео O.Torvald показали архивные ролики группы, которой уже более 10 лет. Основную часть клипа снимали на пленку, специально для этого присылаемую из Берлина.
O.Torvald – "Я повернусь": смотрите видео онлайн
Поклонники поделились своими впечатлениями от песни в комментариях под видеоработой:
- "Прекрасная песня! Душевно";
- "Благодарю вас";
- "Крутая песня, спасибо. Продолжай творить";
- "Хотел написать что видео очень ностальгическое, а затем прочитал в описании, что так и было задумано. К счастью, вы еще вернетесь на сцену";
- "Ваша музыка как машина времени – возвращает в студенческие годы";
- "Как бы скептически ни относились к группе люди, однако O.Torvald настоящий феномен на нашей музыкальной сцене".