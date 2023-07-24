"Дуже гаряче": дуетна пісня OSTROVSKYI і MAYOROVA про токсичні стосунки розриває тікток

Сьогодні, 24 липня, виконавці Даша Майорова та OSTROVSKYI потішили прихильників радісною новиною. Вони випустили спільну пісню та кліп до неї. Заважаючи на коментарі фанатів, це новий хіт цього літа.

Шанувальники давно чекали на прем'єру від артистів, адже короткі уривки з пісні вже встигла сколихнути соціальні мережі та стати вірусними в тіктоці. Співаки поділилися у пісні власними нелегкими історіями кохання.

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OSTROVSKYI та MAYOROVA презентували спільний трек

У композиції виконавці оспівують пристрасні, але токсичні стосунки, які раніше були у їхньому житті.

Загалом ідея записати спільну пісню з'явилася після вечора, який OSTROVSKYI та Даша Майорова провели разом, розмовляючи про життя.

Ми розмовляли про життя, я показував їй свої тату, які присвячені колишнім. Після того вечора в мене з'явилися рядки приспіву: "я пам'ятаю всі твої тату на тілі, вони для мене вже давно не зрозумілі". Я показав їх Даші, їй сподобалось. Так я запропонував записати дует, і ми сіли разом створювати цю пісню далі,

– розповів Ostrovskyi.

OSTROVSKYI та MAYOROVA / Фото пресслужби виконавців

В кліпі розповідається історія двох людей, які мають сильний потяг один до одного, але внутрішня гордість заважає їм показати свої справжні бажання й почуття, тож обидвоє стримують себе. Впродовж всього відео вони знаходяться на відстані, а їхні діалоги відбуваються подумки. Зрештою герої знаходять спільну мову в палкому танці, в якому вивільняється несказане, і все стає зрозуміло без слів.

OSTROVSKYI & MAYOROVA – "Твої тату": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Слухачі фанатіють від нового дуету. Попри те, що пісня вийшла нещодавно, в тіктоці короткі відео під фрагменти з пісень збирають сотні тисяч переглядів, а також десятки тисяч лайків і коментарів.