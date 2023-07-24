Шанувальники давно чекали на прем'єру від артистів, адже короткі уривки з пісні вже встигла сколихнути соціальні мережі та стати вірусними в тіктоці. Співаки поділилися у пісні власними нелегкими історіями кохання.

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OSTROVSKYI та MAYOROVA презентували спільний трек

У композиції виконавці оспівують пристрасні, але токсичні стосунки, які раніше були у їхньому житті.

Загалом ідея записати спільну пісню з'явилася після вечора, який OSTROVSKYI та Даша Майорова провели разом, розмовляючи про життя.

Ми розмовляли про життя, я показував їй свої тату, які присвячені колишнім. Після того вечора в мене з'явилися рядки приспіву: "я пам'ятаю всі твої тату на тілі, вони для мене вже давно не зрозумілі". Я показав їх Даші, їй сподобалось. Так я запропонував записати дует, і ми сіли разом створювати цю пісню далі,

– розповів Ostrovskyi.

OSTROVSKYI та MAYOROVA / Фото пресслужби виконавців

В кліпі розповідається історія двох людей, які мають сильний потяг один до одного, але внутрішня гордість заважає їм показати свої справжні бажання й почуття, тож обидвоє стримують себе. Впродовж всього відео вони знаходяться на відстані, а їхні діалоги відбуваються подумки. Зрештою герої знаходять спільну мову в палкому танці, в якому вивільняється несказане, і все стає зрозуміло без слів.

OSTROVSKYI & MAYOROVA – "Твої тату": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Слухачі фанатіють від нового дуету. Попри те, що пісня вийшла нещодавно, в тіктоці короткі відео під фрагменти з пісень збирають сотні тисяч переглядів, а також десятки тисяч лайків і коментарів.