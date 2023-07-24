Поклонники давно ждали премьеру от артистов, ведь короткие отрывки из песни уже успела всколыхнуть социальные сети и стать вирусными в тиктоке. Певцы поделились в песне своими нелегкими историями любви.

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OSTROVSKYI и MAYOROVA презентовали общий трек

В композиции исполнители поют о страстных, но токсичные отношениях, которые раньше были в их жизни.

В общем, идея записать совместную песню появилась после вечера, который OSTROVSKYI и Даша Майорова провели вместе, разговаривая о жизни.

Мы разговаривали о жизни, я показывал ей свои тату, посвященные бывшим. После того вечера у меня появились строчки припева: "Я помню все твои тату на теле, они для меня уже давно не понятны". Я показал их Даше, ей понравилось. Так я предложил записать дуэт, и мы сели вместе создавать эту песню дальше,

– рассказал OSTROVSKYI.

OSTROVSKYI и MAYOROVA / Фото пресс-службы исполнителей

В клипе рассказывается история двух людей, имеющих сильное влечение друг к другу, но внутренняя гордость мешает им показать свои истинные желания и чувства, поэтому оба сдерживают себя. На протяжении всего видео они находятся на расстоянии, а их диалоги проходят мысленно. В конце концов герои находят общий язык в страстном танце, в котором высвобождается несказанное, и все становится понятно без слов.

OSTROVSKYI & MAYOROVA – "Твои тату": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Слушатели фанатеют от нового дуэта. Несмотря на то, что песня вышла недавно, в тиктоке короткие видео под фрагменты из песен собирают сотни тысяч просмотров, а также десятки тысяч лайков и комментариев.