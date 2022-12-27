На тлі роману Остапчука з 22-річною: Христина Горняк зізналася, чи пробачить зраду

Ведучий Володимир Остапчук уже не приховує нові стосунки після розриву з другою дружиною Христиною Горняк. Він живе з 22-річною Катею Полтавською. На тлі цього його колишня відповіла, чи пробачила б зраду.

Христина Горняк, яка завдяки Остапчуку розкрутила свій інстаграм до 107 тисяч, поспілкувалася з фанами у сторіс. Поки шоумен готує сніданки і вечері з молодою коханою, її запитали, чи змогла б пробачити зраду.

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Друга дружина Остапчука відповіла, чи пробачить зраду

Блогерка каже, що спробувала б закрити очі на зраду, але сповна щасливою з цим чоловіком уже не була. Тож, на її думку, краще одразу розійтися. До речі, про це підписниці запитують її найчастіше.

Можна спробувати, але, думаю, ні до чого хорошого це не приведе. Я б лягала спати з ним у ліжко й уявляла, як він цілував іншу, як обіймав і пестив, як захопився іншою, яка викликала емоції. Тож у цих спогадах мені б хотілося його задушити, а навіщо мені сідати за вбивство? Краще одразу після того, як стало відомо про зраду, розійтися,

– відповіла Христина Горняк.

Друга дружина Остапчука Христина про зраду / Фото з інстаграм-сторіс

Цікаво, що колишню Остапчука також запитали, чи вільне її серце зараз. Вона спочатку заявила, що "дуже болить", але потім пояснила, що ведучий тут ні до чого.

"Моє серце зараз дуже болить. Знаєте чому? Так, тому що війна, тому що зима, тому що розумію, як нашим захисникам там складно. І душа від цього розривається", – написала Христина Горняк.

Вона попросила допомогти зі збором для 123 бригади ЗСУ на бахмутському напрямку та сама перерахувала 10 тисяч гривень, бо хоче, "щоб кожен захисник повернувся до свого дому".