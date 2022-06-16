Остапчук зізнався, чи давав дітям дозвіл на виїзд, і як дзвонить їм щодня: "Прокидаюсь о 2 ночі"

Український телеведучий Володимир Остапчук розповів, чи дав дітям дозвіл на виїзд за кордон. Також він зізнався, як його колишня дружина реагує на повідомлення.

Шоумен Володимир Остапчук розповів, що його діти перебувають у Торонто. Але він все ще не має можливості спілкуватись з нащадками.

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Остапчук про виїзд дітей за кордон

Телеведучий розповів, що ще на початку повномасштабного вторгнення телефонував колишній дружині, але ще тоді вона влаштувала скандал. Чоловік побачив дітей вже на кордоні й тоді дав їм "енну кількість тисяч доларів, щоб вони нормально почувалися".

Евану не потрібен дозвіл на виїзд, бо він громадянин Канади, а Емілії я від рук написав дозвіл на в'їзд в Канаду. Дозвіл, щоб виїхати з України не було, через те, що тоді мільйони жінок з дітьми покидали Україну і я пам'ятаю, що тоді навіть з фото паспорта в телефоні випускали дітей,

– зізнався Володимир Остапчук.

Шоумен припустив, коли він зможе побачитися з дітьми наступного разу: "Мабуть, після того, як закінчиться війна. Або я зможу виїхати до них, або вони зможуть повернутися в Україну".

Як Остапчук намагається додзвонитись дітям

Володимир Остапчук неодноразово скаржився на те, що його колишня не дає йому спілкуватись з дітьми. Та попри це він щодня намагається додзвонитись, зважаючи на різницю в часі.

Я телефоную десь після 11 вечора за Києвом, бо в Емілії в цей час закінчується школа. Іноді прокидаюсь о 2 ночі, щоб зателефонувати. Ексдружина або не відписує, або відписує свої стандартні тексти, про те, що ти не маєш права бачитися з дітьми,

– зізнався ведучий.

"Я вже спілкувався з юристами, бо я виграв суд. Суд призначив мені обов'язкових два дні в тиждень, щоб бачитись з дітьми. 2 чи 3 тижні я приїздив до них. Коли закінчиться війна, є 2 механізми: перший – ти примусово повертаєш дітей, відкриваєш кримінальне провадження. Другий, більш оптимістичний – поїхати в Торонто і там з ними бачитися, бо це рішення українського суду", – додав шоумен.

Повне інтерв'ю Володимира Остапчука: дивіться відео онлайн