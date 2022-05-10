Остапчук пригадав, як за пів року до війни Кіркоров жалівся, що не може виступати в Україні

У серпні 2021 року Володимир Остапчук і Христина Горняк відпочивали на Криті, де вечеряли з забороненим в Україні Кіркоровим. Як з'ясувалося, у Греції той скаржився, що не може літати до нас з концертами, а зараз підло мовчить про напад Росії.

Дружба Володимира Остапчука та Філіпа Кіркорова зав'язалася 2019 року, коли той підтримав їхню з Ілоною Гвоздьовою пару на "Танцях з зірками". До літа 2021-го вони спілкувалися лише в соцмережах, а в серпні – вперше зустрілися на Криті.

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Остапчуки про зустріч з Кіркоровим на Криті

Остапчук запевнив, що ані він, ані його дружина Христина не знали, що Кіркоров підтримує Путіна. Ведучий нібито "особливо не гуглив", хто з російського шоу-бізу виступає з пропагандистськими закликами. Ба більше, на Криті співак заявляв їм, що страшенно любить Україну та український народ.

Була нормальна приємна розмова. Він розповідав, як шкодує, що не може їздити до України, що любить Україну. Дуже тепло говорив про нашу країну, про те, які тут люди на концертах,

– пригадала дружина Остапчука Христина.

"Ми йшли вулицею, люди впізнають його, підходять фотографуватися. Й українці підходять фотографуватися – і з Києва, і з Харкова. Тобто дружня була атмосфера, нормальна абсолютно", – додав шоумен.

Володимир Остапчук з дружиною і Кіркоровим на Криті / Фото з інстаграму шоумена

Остапчук про сварку з Кіркоровим через війну

На другий день війни Остапчук розсварився з Кіркоровим, вони послали одне одного в інстаграмі. 25 лютого ведучий дорікнув співаку, що той мовчить про напад Росії на Україну, а він нахамив і відправив його в бан.

Якщо спочатку шоумен вважав Філіпа Кіркорова сцикуном, а зараз думає, що йому погрожує ФСБ.

Я думаю, що він не стільки сцикун, скільки ФСБшник. Ну не може здорова людина, як Кіркоров, написати пост про те, що підтримує бомбардування, виступає з підтримкою Медведчука. Я думаю, що це або гроші, або серйозні компромати на них. Я впевнений, що спецслужби їхні добре працювали з ними,

– висловився Володимир Остапчук.

"Така позиція замовчування у багатьох артистів там є, і це шкода, бо в них велика аудиторія. Половина з них вважає, що їхній Гітлер робить усе правильно, а половина боїться. Усі знають, як там", – додала Христина Горняк.